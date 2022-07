Rifiuto eccellente: Pioli gli preferisce Berardi per il Milan

Diversi i nomi nella lista della spesa del Milan per la trequarti: Pioli pronto a scartare un nome di lusso in favore di Berardi

Il Milan a caccia di rinforzi sulla trequarti per completare la batteria offensiva nella prossima stagione. Brahim Diaz non dà le necessarie garanzie e la dirigenza rossonera vuole reperire sul mercato un profilo di livello per l’attacco di Stefano Pioli.

De Ketelaere e soprattutto Ziyech sono i nomi in cima alla lista dei desideri della neo-confermata coppia Maldini-Massara, anche se resistono le candidature di Berardi e Asensio. Sia il fantasista spagnolo che il mancino del Sassuolo sono da tempo nei radar del Milan e restano in corsa nelle preferenze degli uomini mercato di Via Aldo Rossi.

Gli ultimi aggiornamenti su Asensio arrivano dalla Spagna, con il classe ’96 che non avrebbe ancora risposto alla proposta del Real Madrid (recapitata quattro mesi fa) sul rinnovo di contratto. Oltre al ‘Diavolo’ il fantasista iberico piacerebbe anche a Manchester United e Arsenal, ma preferirebbe la destinazione rossonera come riporta l’edizione online del quotidiano ‘Diario Sport’.

Calciomercato Milan, Pioli scarta Asensio: gli preferisce Berardi

Asensio sarebbe maggiormente attratto dal Milan e la sua scelta ricadrebbe sui campioni d’Italia in caso d’addio al Real, al quale è legato da un solo anno di contratto. La preferenza dello spagnolo non sarebbe però contraccambiata dal Milan, con Pioli che avrebbe in mente altri piani per il suo scacchiere tattico in quella porzione di campo. L’allenatore del ‘Diavolo’ infatti darebbe la precedenza a Berardi, mettendolo davanti ad Asensio nella sua ‘griglia’ di mercato. Staremo a vedere alla fine quale sarà la scelta di Maldini e Massara sul prossimo fantasista del Milan.