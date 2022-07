Doppio colpo rossonero, ora l’Inter chiude per Dybala

L’Inter ora può chiudere l’acquisto di Paulo Dybala: doppio colpo rossonero e via libera per la società nerazzurra

Tre luglio, ritiri che iniziano e Paulo Dybala che non ha ancora una nuova. La Joya, salutata la Juventus, aspetta l’offerta giusta.

L’Inter è davanti a tutti ma, dopo aver chiuso già diversi colpi (su tutti Lukaku), ha la necessità di sfoltire la rosa e ridurre la spesa per gli ingaggi in modo da far spazio all’argentino.

In tutto questo resta il Milan alla finestra, le voci sulla Roma, con il Napoli che ha preso informazioni ma che per prendere la Joya ha bisogno di un importante gioco di incastri, al momento di difficile realizzazione. Anche perché potrebbe essere arrivata la svolta che porterebbe Dybala alla corte di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, così arriva Dybala

Secondo quanto riferisce ‘Goal Chile’, infatti, il Flamengo avrebbe intenzione di piazzare un doppio colpo che faciliterebbe la strategia dell’Inter. I rossoneri di Rio de Janeiro avrebbe già ottenuto il sì di Vidal, ma sarebbero pronti a raddoppiare. Stando a quanto riportato, i brasiliano starebbero pensando anche ad Alexis Sanchez. Il cileno è un altro calciatore in uscita dall’Inter e potrebbe raggiungere il suo connazionale al Flamengo.

Con la doppia uscita, l’Inter vedrebbe ridursi in maniera sensibile la spesa per gli ingaggi e avrebbe così spazio per inserire lo stipendio di Dybala e potrebbe chiudere il colpo.