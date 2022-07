Non vogliono Dybala: è lui il 10 per il Milan di Pioli

Niente Dybala, scelta fatta per il nuovo numero 10 del Milan di Stefano Pioli

Domani inizierà il raduno a Milanello per il Milan campione d’Italia in carica. La squadra di Pioli inizierà quindi ufficialmente la stagione, ma la dirigenza è al lavoro per regalare al tecnico nuovi acquisti. L’arrivo di Origi è cosa fatta, ma il club studia nuovi innesti in altri reparti, in particolare un difensore centrale e un colpo top sulla trequarti.

Tanti sono i profili al vaglio di Maldini e Massara in particolare per quel ruolo di 7-10 che il club cerca. Dalla suggestione Paulo Dybala a Marco Asensio, da Hakim Ziyech a Charles De Ketelaere. E proprio su questo argomento si è incentrato il sondaggio proposto da Calciomercato.it sulla propria pagina Twitter, chiedendo chi tra questi potrebbe essere l’uomo giusto per il tecnico rossonero.

Milan, niente Dybala: scelto Ziyech

Ai follower della nostra pagina Twitter abbiamo infatti chiesto quale sarebbe il colpo più utile a Pioli per centrare il bis scudetto e fare strada in Champions League tra il giovane belga del Club Brugge, l’argentino ex Juventus, lo spagnolo del Real Madrid e il marocchino del Chelsea. E il 37,1% ritiene che sia proprio quest’ultimo, Hakim Ziyech, il profilo più giusto per il Milan di Pioli. Con l’ex Ajax, il Milan, ritengono i tifosi, sarebbe in grado di riconfermarsi e di poter far strada in Champions. Ziyech che tra l’altro, come vi abbiamo raccontato, può partire in prestito con obbligo di riscatto, ma il Chelsea è restio a contribuire a parte dell’ingaggio.

La seconda scelta dei tifosi sarebbe Paulo Dybala, con il 28,5% dei voti. L’argentino è ormai svincolato e per lui si è parlato di differenti ipotesi. In pole position, al momento, ci sarebbe l’Inter, ma i nerazzurri non hanno ancora affondato il colpo per l’argentino. Ecco quindi che il Milan potrebbe approfittarne. Attenzione però anche ad altri club, come Monza, Roma o Napoli, che però può cercare l’affondo giusto solo nel caso in cui dovessero cambiare gli scenari.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 Si sblocca il mercato del #Milan: quale colpo sarebbe più utile a #Pioli per riconfermarsi campione d'Italia e fare strada in #ChampionsLeague❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 3, 2022

Ancora più indietro, tra le votazioni, c’è Charles De Ketelaere, il profilo più giovane tra i quattro. Il belga è stato scelto dal 23,1% dei votanti. Molto più indietro nelle preferenze c’è invece Marco Asensio. Il giocatore spagnolo, il cui contratto con il Real Madrid scadrà nel 2023, è stato scelto dall’11,3% dei partecipanti al sondaggio.