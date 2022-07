Primo colpo dell’Atalanta: regalo da 25 milioni per Gasperini

L’Atalanta inizia a muoversi sul calciomercato con l’obiettivo di ringiovanire la rosa e migliorare i risultati dell’ultima stagione

Dopo l’intervista rilasciata questa mattina sul suo futuro a Bergamo, Gian Piero Gasperini si appresta a scartare il primo maxi regalo in arrivo dal mercato dell’Atalanta. Come ammesso dal tecnico, infatti, l’obiettivo primario di questa sessione sarà quello di ringiovanire l’età media della rosa e dare nuovo vigore al progetto della Dea.

In questa direzione si inserisce perfettamente il primo grande colpo dell’estate dell’Atalanta, in chiusura dopo lunghe settimane di trattative. E’ infatti in arrivo il classe 1999 Ederson, tra i principali artefici sul campo della miracolosa salvezza della Salernitana dell’ultima stagione. Una trattativa che, come aveva ammesso l’amministratore delegato granata Maurizio Milan ai microfoni della CMIT TV ad inizio giugno, era stata messa in piedi dall’ex direttore sportivo Walter Sabatini prima del divorzio con il club campano.

Calciomercato Atalanta, in chiusura l’affare Ederson

A distanza di un mese, le cifre che l’ad aveva rivelato ai nostri microfoni da circa 14 milioni di euro più una contropartita sono state confermate dalle ultime notizie riportate da ‘Sky Sport’. L’operazione tra Atalanta e Salernitana si sta infatti per chiudere con l’inserimento del cartellino di Matteo Lovato, valutato sui 10 milioni di euro.

Raggiunta dunque la valutazione da 25 milioni che la Salernitana faceva del cartellino del centrocampista brasiliano, seguito nelle scorse settimane anche dall’Inter. Già nella giornata di domani Ederson potrebbe essere a Bergamo per sostenere le visite mediche prima di depositare la firma sul nuovo contratto che lo farà diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atalanta.