CMIT TV | ESCLUSIVO Milan (Ad Salernitana): “Inter e prezzo: la verità su Ederson”

In esclusiva alla CMIT TV l’Ad della Salernitana Maurizio Milan. Focus su Ederson, nel mirino dell’Inter e non solo

L’Ad della Salernitana, Maurizio Milan, ha parlato in esclusiva alla Tv di Calciomercato.it. Focus sul brasiliano Ederson, gioiello dei granata su cui ha messo gli occhi anche l’Inter.

EDERSON – “Se è vicino all’Inter? In questo momento è un giocatore molto appetibile. Diciamo che non c’è nessuna proposta formale, abbiamo molte suggestioni tra cui quella dell’Inter di qualche giorno fa. Ma sul tavolo ad oggi non abbiamo nulla di specifico”.

PREZZO EDERSON – “20 milioni per il cartellino? Sì, la valutazione che abbiamo messo sul tavolo per il calciatore si avvicina ai 20 milioni, ma non abbiamo aperto alcuna negoziazione, solo dialoghi tra cui quello con l’Inter”.

ATALANTA SU EDERSON – “Questo tipo di negoziazioni le stava curando il direttore Sabatini. Il dialogo con l’Atalanta lo stava seguendo lui sino a qualche giorno fa, la valutazione era leggermente inferiore alla cifra che abbiamo chiesto, sui 14/15 milioni e si stava parlando di alcuni giocatori che potevano essere d’interesse per la Salernitana. Ma erano valutazioni che dovevano comunque essere vagliate a monte dal mister Davide Nicola“.

Milan alla CMIT TV: “Ribery resta. Top player a zero? Non ci sono nomi inarrivabili”

RIBERY – “Se resta? Sì, aveva un rinnovo automatico del contratto, quindi sì. Ribery è un campione e vi confermo che ce lo teniamo ben stretto”.

MERCATO SALERNITANA – “Non cambia molto rispetto ai piani iniziali, i nomi che stanno circolando in questo momento in parte sono veri e in parte sono delle idee. Penso che la cosa più importante adesso sarà arrivare a chiudere il nuovo direttore sportivo. In pole come sapete ce n’è uno, penso che in questo fine settimane anche con un ulteriore incontro con il mister Nicola cercheremo di concretizzare la lista di mercato, tra Italia ed estero, per rinforzare la squadra”.

TOP PLAYER A ZERO – “Penso che non ci siano dei nomi inarrivabili, l’imprenditore vuole investire per un progetto di medio-lungo respiro, quindi credo che si può sognare. Ma bisogna farlo in maniera molto concreta, adesso siamo concentrati sul tema del direttore sportivo e sull’incontro che ci sarà con mister e presidente per far quadrato. Ma ad oggi non ci sono preclusioni di nomi”.

DIRITTI TELEVISIVI – “Se è stato trattato il prossimo triennio per i diritti televisivi? E’ stata un’assemblea interlocutoria, non si è arrivati ad una decisione netta. Ci siamo riaggiornati tra 4/5 giorni. Non ci sono stante grandi decisioni, solo discussioni e analisi”, ha concluso Milan.