Messaggio a Dybala: “Vieni a Napoli, sarai un re”

Dybala ancora senza contratto, arriva un messaggio per l’argentino: “Vieni a Napoli, sarai un re”

La stagione 2022/2023 è pronta ad iniziare, ma Paulo Dybala rischia di trovarsi ancora senza squadra. Il giocatore argentino è ormai senza contratto e il suo futuro è ricco di punti interrogativi. L’Inter è la squadra più avanti nella corsa al giocatore, ma sulle sue tracce ci sono anche altri club. Il Milan sarebbe pronto a cogliere l’occasione, il Monza di Galliani sogna in grande, ma la pista Napoli non è da tralasciare.

Per fare in modo che gli azzurri possano lanciare l’assalto a Dybala deve però cambiare lo scenario. I tifosi azzurri comunque sognano e tra loro c’è anche Diego Armando Maradona Jr, figlio del ‘Pibe’. E’ lui in primis ad essersi mosso attraverso i social. Su Instagram, infatti, Maradona Jr ha scritto all’argentino esortandolo a scegliere l’ipotesi partenopea.

Maradona a Dybala: “Vieni a Napoli”

“Vieni a Napoli, qui saresti amato come un re” ha scritto il figlio d’arte all’ormai ex giocatore della Juventus. Poi, scherzando, Maradona ha aggiunto: “Io nel dubbio gli ho scritto” con tre emoticon di risate. Napoli, si sa, con gli argentini ha un feeling particolare e certamente l’arrivo della ‘Joya’ sarebbe accolto con enorme entusiasmo dall’intera piazza azzurra.

Di certo non si può parlare di una trattativa di mercato, però è un chiaro segnale come il desiderio di Dybala è insito in molti supporters partenopei. Un affare però tutt’altro che semplice, visto che gli azzurri prima devono cedere diversi giocatori, inoltre le commissioni a sei zeri dell’entourage di Dybala ed il bonus alla firma preteso per l’ingaggio devono subire un ridimensionamento. Fatto sta però che il messaggio è stato lanciato, vedremo se Dybala si lascerà convincere.