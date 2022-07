La Fiorentina ci prova: per il Milan cessione a sorpresa

Per il Milan potrebbe esserci una cessione inattesa: il club di Serie A prende contatti per il rossonero

Il mercato del Milan ora può entrare nel vivo. Dopo una lunga trattativa, ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Maldini e Massara.

Ora i rossoneri possono accelerazioni nelle operazioni in entrata e in uscita per garantire a Pioli una rosa in grado di lottare nuovamente per il titolo.

Le necessità in entrata sono abbastanza chiare: serve un difensore per rimpiazzare l’addio di Romagnoli, un centrocampista che non faccia sentire la partenza di Kessie e un trequartista che possa innalzare il livello qualitativo dell’attacco. Questo al netto di eventuali cessioni, magari anche non attese. Da questo punto di vista si registra un sondaggio fatto dalla Fiorentina per un calciatore rossonero.

Calciomercato Milan, sondaggio della Fiorentina

Secondo quanto riferisce ‘La Nazione’, infatti, la Fiorentina avrebbe preso informazioni su Simon Kjaer. Il difensore danese è reduce dall’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare la seconda parte della scorsa stagione. Rientrato già con la sua Nazionale, è stato oggetto dell’interesse del club viola che si prepara alla partenza di Milenkovic, individuato dall’Inter come rinforzo per la retroguardia in casa di partenze eccellenti.

Tornando a Kjaer, appare complicato – al momento – ipotizzare il via libera del Milan ad una sua cessione. I rossoneri sono già a caccia di un rinforzo in difesa e hanno Gabbia come possibile partente, con la Sampdoria che insiste per lui.