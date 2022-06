CM.IT | La Sampdoria insiste per Gabbia: le ultime

Il direttore sportivo della Sampdoria Faggiano insiste per Gabbia dal Milan: le ultime di Calciomercato.it sulla trattativa

Giornata importante per il Milan che ha chiuso il rinnovo di Maldini e Massara. Ora è il momento di concentrarsi in maniera totale sul mercato, anche quello in uscita.

Il direttore sportivo rossonero è a Rimini, dove è in corso l’evento ufficiale di apertura del calciomercato estivo. Un evento al quale è presente anche il pari ruolo della Sampdoria Daniele Faggiano. Proprio i blucerchiati, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, insistono per Matteo Gabbia, da tempo individuato come possibile rinforzo per la retroguardia di Giampaolo. La posizione del Milan però è chiara: i rossoneri hanno la necessità di prendere prima un altro difensore per poi valutare l’uscita del 22enne.