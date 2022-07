Juventus-Zaniolo, avanti tutta: pronta l’offerta alla Roma

La Juventus non si accontenta di Di Maria e per rinforzare l’attacco punta anche su Zaniolo, le cifre dell’assalto alla Roma

Decisivo per la conquista di un trofeo da parte della Roma, con la rete decisiva in finale di Conference League, ma con un futuro sulla soglia e i cui contorni si definiscono sempre più lontano dalla Capitale. Nicolò Zaniolo e i giallorossi potrebbero effettivamente dirsi addio nel corso di questa sessione di trasferimenti.

Un addio potenziale che non reca tensioni, ma con rapporti cordiali tra le parti. Il rinnovo di Zaniolo, in scadenza nel 2024, al momento non viene preso in considerazione, la società vuole mettere a segno una plusvalenza importante e il giocatore tramite il suo entourage fa sapere che vorrebbe restare in Italia. Le squadre più interessate, da questo punto di vista, restano le stesse. La Roma ha parlato di Zaniolo con il Milan, con l’incontro tra Tiago Pinto e Massara di qualche giorno fa, reiterato a Rimini l’altra sera all’apertura del calciomercato. Ma c’è la Juventus pronta ad accelerare, non limitandosi, per i rinforzi sull’esterno offensivo, al solo Di Maria.

Zaniolo, il Milan c’è ma la Juventus è in vantaggio: i termini della proposta alla Roma

Secondo Dario Pellegrini, intervenuto alla CMIT TV, la Juventus potrebbe tentare di chiudere il colpo Zaniolo addirittura nel fine settimana. I termini della proposta che i bianconeri potrebbero formulare alla Roma appaiono sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’. Si ragiona su un prestito oneroso da 10 milioni di euro, più altri 40 milioni cash pagabili in due anni, in una formula simile a quelle che hanno permesso alla Juventus di acquistare prima Chiesa e poi Locatelli. Bianconeri in situazione di vantaggio, anche se c’è da monitorare il possibile inserimento del Psg. Campos segue il giocatore e potrebbe a sua volta formulare un’offerta.