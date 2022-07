CMIT TV | L’Inter sblocca il colpo Dybala. Bergomi: “Al 90% vanno via loro due”

L’Inter non ha intenzione di mollare la presa sul colpo Dybala, ma al momento l’affare è ancora in stand-by. Fabio Bergomi è sicuro sul futuro della Joya

L’Inter non si ferma ai colpi ormai già conclusi. L’inizio di calciomercato è stato forte per Giuseppe Marotta e i suoi colleghi, ma l’aveva annunciato, con la volontà e necessità di regalare a Simone Inzaghi la maggior parte della rosa finale entro l’inizio del ritiro.

In ballo, restano i nomi di Paulo Dybala e Gleison Bremer per i nerazzurri, ma attenzione agli inserimenti di Milan e Juve. Chi è sicuro sul futuro dei due calciatori all’Inter è il noto youtuber interista Fabio Bergomi: “Bremer e Dybala? Non c’è nessun problema con entrambi, il problema dell’Inter è che non sa vendere“. Il discorso passa poi sul momento del Milan: “Maldini vi sembrava felice ieri sera? Era tiratissimo. I loro Sanches e Botman sono i nostri Dybala e Bremer. Dybala è tranquillissimo, così come Antun, nessuna squadra vuole Dybala. Il giocatore sa tutto, nessuna squadra si è fatta avanti – dice Bergomi -. Ci sono alcune situazioni e poi lui entra. E’ la squadra che decide. Si risolverà con l’uscita al 90% di Dzeko e Sanchez“. Nel giorno dell’ufficialità di André Onana, Bergomi promuove il colpo: “Onana? Maignan è fortissimo, ma Onana è un portiere totale, pazzesco. Non capisco la scelta di Handanovic di restare”.