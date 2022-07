Poker di ufficialità in casa Inter: quattro colpi per Inzaghi

L’Inter di Beppe Marotta, oggi primo giorno ufficiale di calciomercato, ha reso noti gli arrivi di quattro rinforzi di assoluto livello: scopriamo di chi si tratta

L’Inter è senza dubbio finora la protagonista della finestra estiva di calciomercato che si apre ufficialmente oggi dopo l’evento di Rimini nella giornata di ieri che vi abbiamo raccontato interamente sui nostri canali.

I nerazzurri, nel mese di giugno, hanno iniziato ad allestire quella che sarà la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione nella quale si assegnerà un titolo italiano fondamentale, potenzialmente il ventesimo sia per la Beneamata che per il Milan di Stefano Pioli, campione d’Italia in carica dopo la grande cavalcata dell’ultima annata.

Calciomercato Inter, UFFICIALI quattro colpi

Nella giornata di oggi, l’Inter ha ufficializzato, attraverso i consueti canali della Lega Serie A, gli arrivi di quattro giocatori di assoluto livello a partire dalla punta di diamante finora della sessione di calciomercato italiana: stiamo parlando del ritorno in Italia di Romelu Lukaku dopo la parentesi negativa con la maglia del Chelsea. Non solo, la Beneamata ha depositato anche i contratti di Mkhitaryan, arrivato a parametro zero dalla Roma, così come Andre Onana, anch’egli vestirà i colori nerazzurri con un trasferimento a zero. Infine, il colpo in prospettiva che risponde al nome di Asllani, mediano in prestito dall’Empoli che crescerà sotto l’ala protettiva di un grande metronomo, Marcelo Brozovic.