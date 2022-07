VIDEO CM.IT | Braida: “Radu giocherà nella Cremonese. Calafiori? È un’ipotesi”

Ariedo Braida ha parlato del mercato della Cremonese in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: “Calafiori? Se ci saranno le condizioni”

Una delle favole della scorsa stagione calcistica è stata la Cremonese, partita in sordina nel campionato cadetto ha poi raggiunto una storica promozione in Serie A: Ariedo Braida ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it.

Lo storico dirigente ha confermato l’arrivo imminente di Radu dall’Inter: “Visite confermate? Sisi, arriverà a Cremona e farà le visite. Poi metteremo le firme e inizierà lunedì la nuova stagione con noi”. Come vi avevamo anticipato su queste pagine, Radu sarà il portiere della Cremonese nella prossima stagione.

Ariedo Braida, poi, ha parlato anche dell’interesse per Riccardo Calafiori della Roma: “Diciamo che al momento sono solamente ipotesi, vediamo se ci saranno le condizioni di portarlo da noi. È chiaro che bisogna incontrare la volontà dei due club e del giocatore”. Infine, c’è stato spazio anche per una battuta. “Quale sarebbe il mio sogno per l’attacco della Cremonese? Messi (ride n.d.r.)”.