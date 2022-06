Frattesi-Roma, Carnevali allo scoperto: “C’è distanza”

La trattativa tra Roma e Sassuolo per Frattesi continua e il direttore generale Giovani Carnevali spiega la situazione dell’affare

Il calciomercato estivo ha aperto ufficialmente le danze questa sera al Grand Hotel di Rimini, alla presenza dei dirigenti di tutte le squadre di Serie A. Tra questi ci sono anche Tiago Pinto e Giovanni Carnevali, due protagonisti della trattativa tra Roma e Sassuolo per Davide Frattesi, centrocampista dei neroverdi.

La trattativa tra i due club è ben avviata e sembrerebbe esserci ottimismo per la buona riuscita dell’affare. A parlare proprio dell’affare tra Roma e Sassuolo per Frattesi è proprio il direttore generale neroverde Giovanni Carnevali, che ha spiegato la situazione della trattativa.

Carnevali allo scoperto su Frattesi-Roma: “Abbiamo parlato dell’inserimento di giovani”

La Roma continua insistere per acquistare dal Sassuolo il centrocampista Davide Frattesi, approfittando anche del 30% a favore sulla prossima rivendita del giocatore. L’offerta della Roma al momento sarebbe di 20 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita, che però non convincerebbe il Sassuolo per ora.

A spiegare la situazione della trattativa ai microfoni di ‘Sky Sport’ è il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha affermato: “Incontro con Pinto? Aspettiamo ancora qualche ora, abbiamo un po’ di tempo per parlare, in una cornice un po’ diversa rispetto a quella solita. Ottimo rapporto con la Roma. C’è grande stima tre le proprietà. Abbiamo dato un valore per noi congruo al giocatore, la distanza c’è, abbiamo parlato anche dell’inserimento di giovani. La Roma ha tanti giocatori interessanti, non ci soffermiamo solo su uno. Quando ho parlato con Tiago Pinto gli ho anche detto di accantonare Frattesi e parlare solo di qualche giovane giallorosso”.

Carnevali svela anche il futuro di Scamacca e Berardi

Anche Gianluca Scamacca e Domenico Berardi sono due protagonisti del calciomercato del Sassuolo. Sul bomber neroverde Giovanni Carnevali ha svelato: “Inutile nascondere che non ci sono trattative con società di Serie A. Col Psg sono 10 giorni che non ci sentiamo. Altri club esteri ci sono”. Poi su Berardi ha invece affermato: “Da parte del ragazzo ci può essere la volontà di andare in un top club per giocare la Champions League. Per noi è il nostro campione. Il prossimo anno sarà il decimo anno i Serie A, quindi non vogliamo cedere molto. Uno, due giocatori al massimo”.