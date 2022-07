Simeone ha chiesto lui: doppio intreccio con Juventus e Roma

L’Atletico Madrid mette nel mirino un centrocampista del Napoli e così potrebbe arrivare il via libera a Juventus e Roma per un altro obiettivo

Il calciomercato del Napoli per ora sembrerebbe concentrarsi più sulle possibili uscite che sulle entrate. Ovviamente ad attirare l’attenzione è il caso Koulibaly, nel mirino della Juventus e non solo. Chi sembrerebbe essere sempre più vicino all’addio però sembrerebbe essere Fabian Ruiz, centrocampista con contratto in scadenza nel 2023.

Il centrocampista spagnolo sembrerebbe intenzionato a lasciare il Napoli in questa finestra di calciomercato estiva, che oltretutto sarebbe essere l’ultima per i partenopei per monetizzare la sua uscita. Il Real Madrid, squadra che Fabian Ruiz preferirebbe, per ora sembrerebbe non averlo nella lista degli obiettivi. Così a inserirsi potrebbe essere l’Atletico Madrid, spalancando le porte a Juventus e Roma per un altro colpo.

Simeone mette nel mirino Fabian Ruiz: via libera Juventus e Roma per De Paul

Il futuro di Fabian Ruiz al Napoli continua a essere un punto interrogativo. Il centrocampista spagnolo sembrerebbe indirizzato verso l’addio durante questa sessione estiva di calciomercato, con la speranza di tornare in Liga, in particolare al Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, a mettere gli occhi su Fabian Ruiz sembrerebbe essere l’Atletico Madrid. Nonostante il lungo corteggiamento, il Real Madrid non si sarebbe ancora fatto avanti, così a inserirsi sarebbe l’Atletico Madrid, che punterebbe a chiudere l’affare entro la prossima settimana. L’arrivo di Fabian Ruiz alla corte di Simeone inoltre potrebbe risultare fondamentale per Juventus e Roma, perché potrebbe portare Rodrigo De Paul a fare le valigie. Così bianconeri e giallorossi potrebbero far partire l’assalto al centrocampista argentino ex Udinese.