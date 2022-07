Nuovi contatti per il super colpo: al Milan per 25 milioni

Il Milan è alla ricerca del grande colpo sulla trequarti: contatti continui con il club proprietario del cartellino del giocatore

E’ finalmente partito il calciomercato del Milan. Oggi sono arrivate le ufficialità di Paolo Maldini e Frederic Massara. In seguito quelle di Alessandro Florenzi e Antonio Mirante.

Il tifoso ora si aspetta i grandi colpi. Giorno 4 luglio inizierà la stagione: l’unico volto nuovo sarà Adli, poi l’indomani varcherà i cancelli di Milanello Divock Origi.

L’obiettivo dell’estate sarà soprattutto rafforzare la trequarti. Servono innesti di qualità, che portino goal e assist. Come vi abbiamo raccontato, stanno proseguendo i contatti per Hakim Ziyech, che resta un obiettivo concreto. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara, poi, c’è anche Charles De Ketelaere.

Calciomercato Milan, contatti con il Real per Asensio

Non si può escludere tra i calciatori che piacciono Marco Asensio. Dei contatti tra lo spagnolo e Paolo Maldini vi abbiamo parlato le settimane scorse. L’affare però non è decollato per via delle note vicende societarie e per le richieste ritenute troppo alte da parte del giocatore del Real Madrid.

La speranza di poter veder Asensio al Milan, però, non è ancora svanita. I rapporti tra le due società sono ottimi. Società che secondo quanto riportato da Repubblica.it avrebbero avuto nuovi contatti. Il prezzo fissato dai Blancos sarebbe di 25 milioni di euro.