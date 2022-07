Inter scatenata, Milan e Juve ko: decisi altri due colpi

L’Inter accelera sul calciomercato: sono giorni di ufficialità e trattative chiuse, ma i nerazzurri non vogliono fermarsi. Milan e Juve finiscono ko

L’Inter si sta imponendo certamente come una delle protagoniste assolute sul calciomercato, anche nelle ultime ore.

Stamattina, infatti, sono stati ufficializzati quattro colpi per i nerazzurri e non finisce qui. La Beneamata ora è intenzionata a lavorare sulla difesa dove, nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio di Milan Skriniar, potrebbero essere messi a segno un paio di colpi. E uno di questi dovrebbe essere Gleison Bremer. Il calciatore del Torino è entrato da tempo nel mirino dei nerazzurri, ma bisogna incassare e rispettare la sostenibilità economica del club. E poi c’è sempre quel Paulo Dybala a parametro zero che stuzzica la fantasia di dirigenza e tifosi.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥Apre ufficialmente oggi il #calciomercato, quale doppio colpo sposterebbe più gli equilibri nella corsa scudetto❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 1, 2022

L’Inter non si ferma: ‘scelti’ Bremer e Dybala

Oggi è 1 luglio e il calciomercato inizia ufficialmente. Proprio per questo, nel nostro sondaggio quotidiano, abbiamo chiesto ai tifosi quale sarebbe il doppio colpo che sposterebbe maggiormente gli equilibri della corsa scudetto. A vincere è stata la coppia Bremer-Dybala all’Inter con il 45,7%. Un duo sensazionale che completerebbe una campagna acquisti sensazionale per i nerazzurri. A seguire, troviamo Koulibaly e Berardi alla Juve con il 27,7% e subito dietro Diallo e Ziyech al Milan. Insomma, la Joya stuzzica la fantasia dei tifosi e Bremer si è imposto come uno dei migliori centrali in circolazione: se l’Inter dovesse farcela, migliorerebbe ulteriormente una rosa già competitiva per i primissimi posti. Anche secondo i nostri utenti.