Ribaltone in panchina UFFICIALE, lascia subito: chance persa per l’Inter

Un fulmine colpisce immediatamente il Marsiglia. Una notizia inattesa infatti scuota l’ambiente OM in relazione al futuro del tecnico Jorge Sampaoli

La post season e l’inizio del calciomercato non sono state fin qui particolarmente entusiasmanti per il Marsiglia che si ritrova ora a fare i conti con uno scossone importante. Stando a quanto sottolineato da ‘L’Equipe’ Jorge Sampaoli, scontento per la piega che stanno prendendo gli eventi in queste prime battute di calciomercato, ha deciso di lasciare il club transalpino a un anno dalla scadenza del suo contratto.

In particolare Sampaoli voleva calciatori esperti e di qualità per affrontare la prossima Champions League, ed in tal senso vanno ricordati gli accostamenti ai vari Correa, Vidal e Sanchez dall’Inter, ma finora sono arrivati solamente il giovane Tourè e Samuel Gigot.

Ad ufficializzare il tutto ci ha quindi pensato il Marsiglia con una nota: “L’Olympique Marsiglia e Jorge Sampaoli annunciano la loro decisione congiunta di porre fine alla loro collaborazione”.

Calciomercato Inter, cambia anche il mercato in uscita con l’addio di Sampaoli

Una decisione quella di Jorge Sampaoli di partire e lasciare il Marsiglia che evidentemente potrebbe avere conseguenze anche sul mercato dell’Inter in uscita, visti i tanti calciatori nerazzurri che sembravano finiti nel mirino dell’argentino per l’OM. Al netto di Vidal, che il tecnico aveva allenato anche con la nazionale cilena, nelle scorse settimane era finito nel mirino anche Joaquin Correa anche se il calciatore non vuole lasciare i nerazzurri dopo un solo anno e aver spinto tanto per arrivarci.

Sampaoli inoltre sembrava interessato anche ad Alexis Sanchez, anche lui già allenato, per innalzare il tasso d’esperienza. Una serie di interessamenti che se anche parzialmente concretizzati avrebbero potuto portare soldi freschi nelle casse di una Inter che ha bisogno di cedere. Intanto il Marsiglia dovrebbe prima fronteggiare questa situazione e capire come sostituire Sampaoli.