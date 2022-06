DIRETTA | Milan, rinnovi Maldini e Massara: c’è la bozza definitiva di contratto LIVE

Ultimo giorno di contratto per Maldini e Massara, i dirigenti in sede del Milan per il rinnovo: dettagli da limare ma c’è ottimismo

Snodi importanti in questo 30 giugno, che in termini di calciomercato è la data di diversi addii ufficiali, come quelli formalizzati dalla Juventus, o di possibili conferme. Come quelle, in casa Milan, di Maldini e Massara, il cui rinnovo, all’ultimo giorno di contratto, deve essere ancora formalizzato.

Vi avevamo raccontato come la giornata di ieri non avesse ancora prodotto la fumata bianca per il futuro di Maldini e Massara. Filtra comunque ottimismo dalla società rossonera, gli ultimi dettagli da limare sono relativi a quella che sarà l’effettiva operatività da parte dell’ex difensore e bandiera milanista. I due sono a casa Milan da un paio d’ore, le discussioni procedono per arrivare all’accordo per il quale Gerry Cardinale sta spingendo. Da capire poi se Massara si recherà in giornata a Rimini per l’evento di apertura ufficiale del mercato. Calciomercato.it vi terrà aggiornati con tutti gli sviluppi di questa giornata.

12.40 – Maldini e Massara hanno ricevuto via mail dagli Stati Uniti il contratto, potrebbe trattarsi della bozza definitiva verso il sì. Si attende a questo punto la risposta da parte dei due dirigenti.

12.30 – Riunione in corso al quarto piano dell’edificio. Non confermata, al momento, la presenza di Ivan Gazidis.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI