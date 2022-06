Attesa per le firme: la lunga giornata di Maldini

Le ultime da Casa Milan: è stato una giornata intensa per i colori rossoneri, ancora in attesa delle firme

Non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara. E’ stata una giornata intensa a Casa Milan.

I tifosi continuano ad attendere le firme dei due dirigenti, i veri artefici, insieme a Stefano Pioli, dello Scudetto rossonero.

I sostenitori del Diavolo non si sarebbero mai aspettati di vivere un mese di giugno così. Dopo lo sbarco a Milano di Gerry Cardinale sembrava tutto sistemato. Le sue parole al Financial Times non lasciavano dubbi in merito ad una storia d’amore destinata a proseguire per il bene di tutti.

Milan, anche Gazidis in sede

A circa 26 ore dalla scadenza, il contratto non è stato ancora rinnovato. Da Casa Milan continua a filtrare ottimismo: c’è la convinzione che non ci siano alternative a Paolo Maldini e Frederic Massara. I contratti sono pronti ma è evidente che qualcosa continua a mancare. La bandiera rossonera, come abbiamo sempre scritto, vuole maggiori libertà di manovra. Il tempo, ormai, è davvero scaduto ma c’è ancora la volontà delle parti di arrivare a dama.

La giornata è stata, comunque, importante: Ivan Gazidis, dopo diversi giorni di assenza, ha fatto ritorno a Casa Milan e ha così potuto avere un confronto con Paolo Maldini. In sede, in quel di Via Aldo Rossi, era presenta anche Moncada. Il Direttore Tecnico rossonero ha lasciato i suoi uffici verso le 19.45