Lazio, offerta per Carnesecchi: la risposta dell’Atalanta

La Lazio si fa avanti con l’Atalanta per Carnesecchi: presentata l’offerta per il portiere, ecco la decisione dei bergamaschi

Il profilo di Marco Carnesecchi, per la porta, interessa molto alla Lazio come abbiamo raccontato su Calciomercato.it. I biancocelesti hanno deciso di puntare su di lui nonostante le titubanze per l’infortunio alla spalla, che terrà fuori per qualche mese l’estremo difensore.

C’era distanza, in ogni caso, in questi giorni, tra la proposta della Lazio e le richieste dell’Atalanta. E l’ad bergamasco Luca Percassi, a margine della presentazione della partnership dei nerazzurri con Wuber, ha spiegato: “E’ un giocatore a cui teniamo, ma abbiamo ascoltato l’offerta. Tuttavia, la proposta che abbiamo ricevuto da parte della Lazio non ci ha fatto propendere per la cessione”.