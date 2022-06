Sacrificio Correa: passa alla big di Serie A

Il ritorno di Lukaku e la trattativa ancora viva per Dybala spingono Correa lontano dall’Inter: ci pensa la big di Serie A

Come anticipato da Calciomercato.it, come Dzeko, anche Joaquin Correa è a rischio ‘taglio’ in casa Inter. Dopo Lukaku, infatti, Marotta non ha ancora mollato la pista Dybala. Il tridente ‘pesante’ però, insieme a Lautaro Martinez, costringerebbe il club nerazzurro a liberarsi di uno tra il bosniaco e l’argentino oltre a Sanchez.

Sull’ex Lazio ha già messo gli occhi il Marsiglia, ma nelle ultime ore avrebbe attivato l’interesse anche una big di Serie A. Correa non vuole lasciare l’Inter dopo un solo anno e aver spinto tanto dodici mesi fa per raggiungerla, dal canto suo lo stesso Simone Inzaghi non si separerebbe a cuor leggero dal suo ‘pupillo’. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra non avrebbe alternative: via lui o Dzeko se riuscisse l’accoppiata Dybala-Lukaku e per Lautaro Martinez non arrivassero offerte irrinunciabili.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, starebbe pensando al ‘Tucu’ anche il Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro è alla finestra in attesa, il nodo principale è naturalmente economico. Perché, riferisce il quotidiano, il giocatore accetterebbe volentieri la destinazione, con un ruolo più importante rispetto a quello che avrebbe nella prossima stagione a Milano.

Calciomercato Inter, il Napoli su Correa

Il prezzo di Correa è di circa 30 milioni di euro, quelli che l’Inter ha versato da qualche settimana nelle casse della Lazio. L’intesa potrebbe arrivare attorno ai 25, che andrebbero poi ad aggiungersi ai circa 3 per l’ingaggio del giocatore. La formula giusta potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione, ma la sensazione è che anche il club nerazzurro dovrà venire incontro alla società di De Laurentiis con un piccolo sconto sul cartellino. Correa, nelle idee del Napoli e di Spalletti, andrebbe a prendere il posto di Mertens.