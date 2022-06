VIDEO CM.IT | Inter, non solo Lukaku: visite mediche per Asllani

In attesa dell’arrivo di Lukaku, visite mediche in corso per Asllani pronto a diventare un giocatore dell’Inter: video di Calciomercato.it

Oggi sarà il Lukaku Day, con il belga che questa mattina è atterrato a Linate, ma anche la giornata di Kristjan Asllani: il centrocampista è arrivato a Milano per le visite mediche.

Su Calciomercato.it puoi trovare le prime immagini dell’albanese, che si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Simone Inzaghi avrà così a disposizione un’alternativa a Marcelo Brozovic e un giovane di belle speranze per il centrocampo.

AGGIORNAMENTO ORE 9.45 –

🎥 🇦🇱 #Inter – Prima parte di visite mediche terminata per #Asllani: più tardi l’idoneità al Coni per il centrocampista albanese 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/SvahjnbE1N — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 29, 2022

Prima parte di visite mediche terminata per Asllani: più tardi l’idoneità al CONI per il centrocampista albanese.

8.45 –

Tutta l’attesa dei tifosi nerazzurri è per Romelu Lukaku, ma anche Asllani oggi sosterrà tutto l’iter che lo porterà a firmare il suo contratto con il club meneghino.