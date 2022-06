VIDEO CM.IT | Inter, Lukaku day: adesso le visite mediche – DIRETTA

Romelu Lukaku è atterrato a Linate ed è pronto ad iniziare la sua grande giornata: ora il ritorno all’Inter è finalmente realtà

Alle 6.30 di questa mattina Romelu Lukaku è atterrato all’aeroporto di Linate: l’attaccante ha dispensato sorrisi a tutti i presenti, il ritorno in nerazzurro è realtà.

In casa Inter quella di oggi non è una giornata come le altre, è ufficialmente iniziato il Lukaku Day. Oggi il colosso belga è atteso per le visite mediche e l’idoneità sportiva propedeutiche alla firma con il club meneghino.

🎥 🇧🇪 #Inter – L’arrivo a Milano di Romelu #Lukaku: “Sono molto felice”. Per il centravanti belga adesso l’iter medico tra Humanitas e Coni, prima della firma nel pomeriggio in sede 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/4Q5qgwXZIx — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 29, 2022



Il bomber ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni: “Sono troppo contento di essere tornato”. Quello che sembrava impossibile fino ad un paio di mesi fa, sta per diventare ufficiale: Lukaku lascia il Chelsea e torna in Serie A.