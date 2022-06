Roma, Tiago Pinto incontra l’agente a Trigoria: affare vicino

La Roma avanza sul mercato, incontro per il ds Tiago Pinto a Trigoria con l’agente di un obiettivo giallorosso: la situazione si smuove

La Roma, a due settimane dal ritiro per preparare la nuova stagione, prova a rispondere alle mosse delle altre big sul mercato. Giornata importante oggi a Trigoria, per un incontro molto atteso che ha visto protagonista il ds giallorosso Tiago Pinto.

Il summit in questione è avvenuto con Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi. La riunione è stata organizzata per provare a sbloccare l’affare con il Sassuolo. Calciomercato.it vi ha raccontato la decisione di Frattesi di ritornare alla Roma, una scelta chiara che potrebbe indirizzare l’affare. Trovato l’accordo con il giocatore, la Roma ora deve convincere i neroverdi: Tiago Pinto ha incaricato Riso di mediare con il club emiliano. L’affare potrebbe concretizzarsi intorno ai 20 milioni di euro, con l’inserimento nella trattativa di un giovane: Volpato e Felix i nomi sul tavolo. L’obiettivo è chiudere il tutto il prima possibile, per far sì che Frattesi possa aggregarsi al ritiro già dalla data del 12 luglio, quando la compagine capitolina partirà per il Portogallo.