CM.IT | Frattesi ha scelto la Roma: si avvicina la quadra sulle cifre

La Roma si avvicina al ritorno di Davide Frattesi, per una cifra sui 20 milioni di euro: nell’affare può rientrare anche un giovane

Davide Frattesi vuole tornare a Roma. Ha scelto il club giallorosso. E, presumibilmente, realizzerà presto il suo sogno. È previsto infatti un vertice per definire l’operazione sulla base di 20 milioni di euro, con bonus.

Nell’affare con ì neroverdi potrebbe rientrare anche un giovane come Volpato o Felix. E Bove? Piace molto, ma i giallorossi non vorrebbero privarsene a titolo definitivo. Va ricordato poi un dato decisivo che è quello sul 30% della futura rivendita. Ecco, per chiudere l’affare sui 18-20 milioni la Roma rinuncerà alla quota stabilita col Sassuolo in occasione della cessione del centrocampista in Emilia. Insomma le cifre ora si avvicinano ai parametri del club giallorosso (la richiesta di 40 milioni non c’è più) e Frattesi sta finalmente per realizzare il sogno della sua vita professionale: tornare nella sua città dopo l’addio nel 2017.