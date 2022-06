È l’ora di Zaniolo: Pinto all’esame Juventus

La trattativa tra Roma e Juventus per Zaniolo potrebbe decollare a breve: Mourinho mette sotto esame Tiago Pinto

I bianconeri sono molto attivi sul mercato, con la questione de Ligt che continua a tenere banco: come raccontato su queste pagine, il Chelsea sta cercando la ‘chiave’ per convincere la ‘Vecchia Signora’.

Il grande incasso derivante dall’eventuale cessione dell’olandese, poi, sarebbe re-investito sul mercato e tra gli obiettivi ci potrebbe essere anche Nicolò Zaniolo. La situazione del classe ’99 della Nazionale è nota da tempo: senza un rinnovo del contratto, infatti, una cessione potrebbe essere considerata la soluzione migliore per il club capitolino. In questo senso, sono attese novità a stretto giro di posta.

Calciomercato Juventus, accelerata per Zaniolo | Incontro Pinto-Cherubini

Secondo quanto riportato su ‘Tuttosport’, in settimana è previsto un nuovo incontro tra Federico Cherubini e Tiago Pinto per discutere del futuri di Nicolò Zaniolo. Una situazione che avrebbe come osservatore speciale José Mourinho: il tecnico portoghese, infatti, si aspetta che il dirigente riesca a ricavare il più possibile dall’eventuale cessione di Zaniolo.

Un vero e proprio esame per Tiago Pinto, che non dovrà deludere lo ‘Special One’ e la proprietà americana. La valutazione del talento giallorosso si aggira sui 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell’operazione. Tra i nomi più gettonati, oltre a Arthur e Moise Kean, ci sarebbe finito anche Nicolò Fagioli. Come raccontato su queste pagine, il rinnovo di Fagioli con la Juventus è sempre più vicino e poi il centrocampista dovrebbe completare la preparazione al servizio di Allegri. Certo, salvo un clamoroso colpo di scena come potrebbe essere il suo inserimento nell’operazione Zaniolo.