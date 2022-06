CM.IT | Strada tracciata per Fagioli: la Juventus ha deciso

È andato in scena l’incontro tra la Juventus e l’entourage di Fagioli, decisione presa sul futuro del gioiello: le ultime Calciomercato.it

È stata una stagione da incorniciare quella di Nicolò Fagioli, che ha conquistato una storica promozione con la Cremonese ed è stato anche insignito del ‘Premio Gentleman Morosini’: oggi è arrivato un altro importante step per la sua carriera.

Come vi avevamo raccontato nei mesi scorsi su queste pagine, il futuro del classe 2001 è in Serie A e la fiducia della ‘Vecchia Signora’ nei suoi confronti è molta. Nella giornata di oggi è avvenuto il primo incontro tra l’agente del centrocampista, Andrea D’Amico, e la Juventus. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il summit è stato positivo ed il rinnovo di contratto ora è sempre più vicino. Oltre al prolungamento del contratto, i bianconeri avrebbero anche tracciato la strada che dovrà seguire Fagioli nei prossimi mesi: le ultime.

CM.IT | Rinnovo in arrivo per Fagioli: farà il pre-campionato con Allegri

Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, dopo il rinnovo del contratto -per il quale sarà necessario un nuovo incontro- Nicolò Fagioli completerà il precampionato con la Juventus al servizio di Massimiliano Allegri. Solamente al termine della preparazione estiva verrà presa l’ultima decisione in merito alla possibile permanenza a Torino per la prossima stagione, ma le prime sensazioni sono positive.

C’è un crescente ottimismo riguardo alla possibilità che Fagioli possa far parte della rosa della Juventus nella prossima stagione. Un’occasione che il talento classe 2001 si è guadagnato sui campi del campionato cadetto e che potrebbe essere l’inizio di una carriera luminosa in bianconero. Solo Good Vibes per l’estate di Nicolò Fagioli.