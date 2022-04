CM.IT | Fagioli ‘vede’ la Serie A: il suo futuro tra Sarri e la Juventus

Fagioli sta brillando con la Cremonese e l’anno prossimo lo attende la Serie A: le ultime di Calciomercato.it sul gioiello della Juventus

I tifosi bianconeri lo osservano a distanza e lo ammirano guidare la Cremonese in vetta alla Serie B: il futuro di Nicolò Fagioli, però, resta ancora incerto.

Era il settembre del 2018 e Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, di lui diceva: “Guardarlo giocare a calcio è un piacere, perché è un ragazzo del 2001 che conosce il calcio. Conosce i tempi di gioco, sa come ci si smarca, quando si passa la palla, come si passa la palla”. A quasi quattro anni di distanza Nicolò è cresciuto ancora di più e adesso si sta conquistando la Serie A sul campo. Nel suo futuro c’è la Juventus, ma diversi club della massima serie italiana stanno osservando con grande attenzione la sua situazione.

CM.IT | Sarri pensa a Fagioli, ma tutto è in mano alla Juventus: l’incontro

Nelle ultime settimane si è registrato un’interesse della Lazio e, in particolare, di Maurizio Sarri per Nicolò Fagioli: il classe 2001 potrebbe essere una contropartita tecnica gradita al club biancoceleste per eventuali affari con la Juventus, quello che riguarda Milinkovic-Savic su tutti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, però, niente è stato ancora deciso e il ‘pallino’ riguardo al futuro di Fagioli è saldamente in mano ai bianconeri.

Questo anche perché il gioiello dell’Under 21 ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023 con la Juventus e, come ha ribadito il suo agente in esclusiva ai microfoni della CMIT TV, non potrà muoversi nuovamente in prestito. Nessun incontro, al momento, è avvenuto tra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera: si vedranno al termine della stagione per discutere dei piani per il futuro. Nel frattempo, Fagioli sarà totalmente concentrato a conquistare la promozione con la Cremonese: la Serie A lo attende, bisognerà solo capire con quale maglia.