Juventus tra de Ligt e Koulibaly, Momblano svela il doppio scambio

Tiene banco il futuro di de Ligt in casa Juventus, i bianconeri sospesi tra l’olandese e Koulibaly: il doppio scambio che cambia tutto

Non solo il mercato in entrata per la Juventus. Occhio anche alle cessioni, con quella possibile di de Ligt, visto il rinnovo in salita con l’olandese, che potrebbe cambiare molti scenari sullo scacchiere italiano e internazionale.

Come raccontato da Calciomercato.it, si accende l’asse tra Juventus e Chelsea per de Ligt: molti i nomi che i londinesi possono mettere sul piatto, per arrivare al centrale. Un giocatore comunque importante per la Juventus, che andrebbe dunque sostituito. Ed è naturale pensare a uno dei migliori difensori in circolazione, quel Kalidou Koulibaly altrettanto alle prese con un rinnovo difficile con il Napoli.

Calciomercato Juventus, porte girevoli tra de Ligt e Koulibaly: ecco il doppio scambio

Anche Koulibaly è un nome che potrebbe tornare utile per il Chelsea, stando a quanto appreso dalla nostra redazione. Ma la Juventus non intende mollare e intende arrivare a dama in due mosse. Quali, lo spiega a ‘Juventibus’ il giornalista Luca Momblano, che riferisce di un doppio scambio che potrebbe stravolgere tutto. Al Chelsea, per il cartellino di de Ligt sarebbe stata avanzata una richiesta da 86 milioni più Jorginho. Parallelamente, al Napoli sarebbe stato proposto per Koulibaly il cartellino di Rovella, valutato 20 milioni di euro, più altri 20 milioni cash. Momblano ha poi aggiunto che l’esistenza di questa seconda offerta sottintenderebbe il gradimento del difensore senegalese ad un trasferimento a Torino.