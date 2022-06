Calciomercato Juventus, sfogo ufficiale: ora bastano 20 milioni

Fissato il prezzo per una cessione che potrebbe cambiare il calciomercato della Juventus in vista del mese di luglio

Dopo una prima fase di studio e di definizione, la Juventus inizia a dare l’impressione di poter rubare la scena sul calciomercato in Italia. Gli affari Pogba e Di Maria hanno ovviamente impiegato la maggior parte delle risorse bianconere nel mese di giugno, ma altri importanti movimenti potrebbero sbloccarsi nelle prossime settimane.

Tanto dipenderà ovviamente dalla cessione di Matthijs de Ligt. Sul centrale olandese è spuntato forte l’interesse del Chelsea, come raccontato nella giornata di ieri dalla nostra redazione. Da non sottovalutare, però, anche altri top club inglesi come come il Manchester United, forte della presenza in panchina di Ten Hag, il tecnico che lo ha valorizzato ai tempi dell’Ajax. Qualora il Chelsea, poi, dovesse virare su un altro obiettivo molto forte per la difesa come Koulibaly, ovviamente l’opzione ‘Red Devils’ diverrebbe la più probabile per il futuro in Premier League di de Ligt.

Calciomercato Juventus, torna l’idea Depay per l’attacco

Spostandoci in avanti, invece, dove Kostic e Zaniolo rimangono due obiettivi credibili della Juventus, dalla Spagna potrebbe tornare di moda un vecchio nome già accostato come Memphis Depay. L’olandese, secondo ‘Sport’, sarebbe stato messo in vendita dal Barcellona per una circa 20 milioni di euro.

Depay, evidentemente infastidito dalle voci di mercato sul suo conto, pochi minuti fa ha postato un tweet criptico che getta ulteriori ombre sul suo futuro: “Vedo certe tattiche mosse intorno a me. Va tutto bene. Per tutta la mia vita non sono stato abbastanza bravo, non mi applicavo secondo gli standard e non avevo il comportamento giusto. Ecco cosa succede quando vivi liberamente”.