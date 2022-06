Trattativa in corso: l’Inter se ne libera davvero

Può sbloccarsi una cessione in casa Inter: trattativa in corso per l’addio ai nerazzurri. Tutti i dettagli

È il Lukaku-day. L’attaccante belga è sbarcato questa mattina a Milano e si appresta a diventare nuovamente un giocatore dell’Inter. Un ritorno che sta infiammando i tifosi nerazzurri, in attesa di novità sul fronte Dybala.

Per sbloccare anche l’argentino, però, Marotta e Ausilio devono cedere, non solo in attacco. In questo senso, in cima alla lista dei partenti c’è Arturo Vidal. “Il mio capitolo europeo si può chiudere”, ha dichiarato il cileno a fine stagione “Non so se sia il momento, ma se succede il mio obiettivo è molto chiaro: vincere tutto con il Flamengo, lottare per la Libertadores, che è un sogno perché è come la Champions in Europa. Se vado lì, è per continuare a lottare ed essere un giocatore importante. Il Flamengo è una squadra competitiva, la migliore del Sud America e tutti quelli che giocano lì vorrebbero andarci”. Tuttavia, tra il Flamengo e Vidal si è inserito un altro club sudamericano.

Calciomercato Inter, Vidal tratta col Boca Juniors

Vidal è tentato anche dal Boca Juniors. Secondo quanto riferito dal giornalista Matias Palacios al ‘El Chiringuito TV’, il centrocampista ex Juventus sta trattando con gli Xeneizes. Il Flamengo non ha ancora chiuso con il cileno e il Boca si è così inserito nella trattativa. In ogni caso, il giocatore sembra ormai ad un passo dall’addio all’Inter. Vi terremo aggiornati.