Dybala all’Inter un ‘disturbo’: la rivale prende quota

Il futuro di Dybala continua a tenere sulle spine: la trattativa con l’Inter è in fase di stallo, la rivale dei nerazzurri prende quota

Dove andrà a giocare Paulo Dybala? Sembra paradossale, ma non c’è ancora una risposta a questa domanda. L’Inter era la pretendente più accreditata per l’acquisto a parametro zero dell’ex Juventus. Adesso, però, la situazione pare essere cambiata profondamente.

Sono una testimonianza, in tal senso, le parole rilasciate dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta nelle scorse ore: “Ci siamo incontrati con i suoi rappresentanti, ma questo fa parte del nostro lavoro. Bisogna fare sondaggi, esplorare nuovi percorsi e tra questi c’era e c’è tutt’ora Dybala. Ma per giungere ad una conclusione devono esserci convergenze importanti. Al momento non siamo arrivati ad alcuna definizione del rapporto“. Parole che non lasciano ad ulteriori interpretazione. L’affare si è congelato, complice soprattutto il ritorno a Milano sponda nerazzurra di Romelu Lukaku. Tant’è che negli ultimi giorni i contatti tra i protagonisti sono stati sospesi.

Stallo Inter-Dybala: Roma e Milan in agguato

In Serie A si è parlato anche di Milan e Roma. In particolare, stando a quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’ la suggestione nel club capitolino non è affatto tramontata. Se il sogno Cristiano Ronaldo appare irrealizzabile, diverso è il discorso per la ‘Joya’, obiettivo certamente più realistico. I giallorossi potrebbero, infatti, approfittare dello stallo totale tra Dybala e la ‘Benemata’, cercando di convincere l’argentino a sposare il progetto targato Mourinho. Lo ‘Special One’ avrebbe fatto sapere al calciatore di ritenerlo una pedina importante per i suoi piani.

D’altronde, sempre secondo il noto quotidiano, i contatti ci sono stati nelle scorse settimane. Al contrario del mister portoghese, Simone Inzaghi vorrebbe puntare sulla coppia Lautaro-Lukaku e teme che Dybala possa rappresentare un elemento di disturbo. Ecco che l’ex Palermo potrebbe diventare il grande colpo della Roma atteso dai tifosi.

Da ‘Repubblica’, invece, si apprende che il classe ’93 si sarebbe offerto alla Roma. Sfida aperta con il Milan, che proporrebbe alla ‘Joya’ un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Inferiori ai 6 a certe condizioni dei cugini interisti, ma la dirigenza lombarda deve prima sfoltire l’attacco, liberandosi di almeno due elementi tra Sanchez, Dzeko e Correa. Si attendono ulteriori sviluppi di una telenovela che si fa sempre più intricata.