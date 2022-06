Da “devastante” a “bidone”: il Lukaku-Day ‘spacca’ Twitter

Lukaku è atterrato a Linate questa mattina presto. Dopo le visite mediche e l’idoneità, il belga andrà in sede per firmare il contratto con l’Inter

Il Lukaku-Day ‘spacca’ Twitter. La maggior parte, per non dire la totalità dei tifosi interisti ‘omaggia’ il belga, che ha realizzato il suo desiderio di tornare all’Inter nemmeno un anno dopo l’addio. Tanti tifosi rivali, di Juventus e Milan su tutti, non hanno invece parole tenere per il centravanti di Anversa, reduce da una stagione fallimentare con il Chelsea.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it sul ritorno in nerazzurro, in prestito oneroso annuale, di Romelu Lukaku:

Il valore di questo ritorno è incommensurabile #Lukaku #Inter #LukakuDay pic.twitter.com/CGqwmOWUA9

— Pepe Ferrario (@pepeferrario) June 29, 2022

Lukaku all’Inter é un leone, mentre al Chelsea è un bidone! 🤡🤡🤡 #LukakuDay — Simo (@simosplendente) June 29, 2022

Che in SerieA sia devastante,

nessuno lo mette in dubbio. Che al MUnited e al Chelsea

non abbia mai fatto la differenza

anche questo è un dato certo.#Lulaku non è un fenomeno

ma perfetto per l’Inter. Ricordo però, che è 1 anno fa

è voluto andare a tutti i costi! #LukakuDay pic.twitter.com/r7sIfSTvqR — Giò Ametrano 🆉🆂🅹🅵 (@zHenjo99) June 29, 2022

#LukakuDay spiega perfettamente il livello del nostro calcio. Là campana del vetro,qui fenomeno. — 🇺🇦Rivoglio i 49 milioni® Sandrinoh (@Sandro19714) June 29, 2022