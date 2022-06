Altro che Inter: per Bremer la scelta è stata presa

Bremer corteggiato da Inter, Juventus e non solo: la scelta sul futuro del brasiliano è già stata presa

Premiato come miglior difensore dell’ultima stagione, ora il suo futuro sembra essere lontano dal Torino. Perché Bremer ha saputo conquistare tanti top club che da tempo sono sulle sue tracce. Il brasiliano è il primo nome della lista dell’Inter per quanto riguarda il reparto arretrato, ma il giocatore piace tanto anche a Milan e Juventus.

I bianconeri si sarebbero inseriti con decisione sul giocatore brasiliano, che viene ritenuto, insieme al napoletano Koulibaly, il profilo ideale per la difesa bianconera specialmente in caso di addio di Matthijs de Ligt, visto che l’olandese resta sempre nel mirino del Chelsea. Per questo motivo abbiamo proposto un sondaggio sul nostro canale Telegram chiedendo a quale squadra farebbe più comodo il difensore brasiliano.

Sondaggio CM.IT: Juventus l’ideale per Bremer

E la Juventus è stata proprio la squadra più selezionata dagli utenti che hanno partecipato al nostro sondaggio. Il 48% di loro infatti ritiene che sia proprio il club bianconero la soluzione ideale per il giocatore brasiliano. Una percentuale molto superiore rispetto alle altre opzioni scelte. L’Inter è stata votata dal 29% dei partecipanti al sondaggio, mentre il Milan soltanto dal 14%.

Percentuali ancor più inferiori se si considerano le altre opzioni. La pista estero è stata scelta da appena il 7% dei votanti, mentre la quinta ipotesi “altro” è stata selezionata solo dal 2%. Segno di come al giocatore convenga restare in Italia e in particolare in una delle grandi del nostro calcio, in questo caso la Juventus.