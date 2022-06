Scambio stellare con Ronaldo: Juventus e Roma ko in un colpo solo

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare ancora una volta anche questa estate. Il portoghese avrebbe già fatto sapere di non essere soddisfatto del progetto United

In un modo o nell’altro Cristiano Ronaldo riesce sempre a far parlare di se. Il fenomeno portoghese è tornato a Manchester solamente un anno fa, incappando però in una stagione tutt’altro che positiva della squadra inglese incapace anche di arrivare ad un posizionamento Champions tra le prime quattro in classifica. CR7 ha chiuso con 24 reti complessive con i ‘Red Devils’ e dopo l’ennesimo cambio di panchina ora si ritroverà a lavorare con le nuove idee di Erik ten Hag, punto fermo della nuova progettualità della compagine di Manchester.

Accostato di recente soprattutto ad un eventuale ritorno in Serie A alla Roma, Cristiano Ronaldo fa sognare i tifosi di tutto il mondo in attesa di una decisione sul futuro che potrebbe smuovere questa sessione di mercato. Nello specifico stando a quanto rimbalza dalla Spagna dopo aver rifiutato la possibilità di partire per la capitale italiana con Mourinho all’orizzonte o verso l’Inter Miami di David Beckham resta fiducioso di poter cambiare ancora questa estate.

Calciomercato, Ronaldo via da Manchester: scambio con Neymar

Stando a quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’, Ronaldo avrebbe già fatto sapere al nuovo tecnico ten Hag di non essere contento e soddisfatto del progetto. Per quanto gli siano stati prospettati e promessi cambiamenti nella politica di rafforzamento e nella pianificazione della rosa, non c’è nulla che possa convincere il cinque volte pallone d’oro a rimanere. Ronaldo vuole lasciare la Premier ed ha tutta l’intenzione di giocare in Champions, motivo per cui lo stesso portale sottolinei come CR7 abbia chiesto a Mendes di sondare i top club. Uno su tutti il Paris Saint Germain a cui era stato già accostato.

Al-Khelaifi ha sempre sognato di avere il portoghese e le sue quotazioni salirebbero come eventuale sostituto di Neymar. Per Galtier il brasiliano, accostato suggestivamente anche alla Juventus, non sarebbe nei piani e si potrebbe pensare ad uno scambio tra ‘O Ney’ e lo stesso Cristiano Ronaldo con annesso conguaglio per il PSG. Messi però potrebbe non gradire.