Il Milan gli dice addio: UFFICIALE la firma

Un obiettivo di calciomercato del Milan è sfumato definitivamente: ufficiale la firma sul contratto col nuovo club, arriva il comunicato

Salta definitivamente un obiettivo del Milan. Ora non si sono più dubbi: Sven Botman non vestirà la maglia rossonera nelle prossime stagioni. Il rallentamento sul calciomercato, dovuto ai rinnovi di Maldini e Massara, ha giocato sicuramente un ruolo chiave in tal senso.

Il centrale olandese, ormai ex Lille, ha deciso di non aspettare più il ‘Diavolo’ e accettare la proposta del Newcastle, club che il classe 2000 non aveva mai rifiutato, ma soltanto messo momentaneamente in secondo piano. L’affare si aggira sui 40 milioni di euro.

Milan, UFFICIALE Botman al Newcastle

A confermare il tutto è arrivato il comunicato ufficiale dei ‘Magpies’: “Il Newcastle ha raggiunto un accordo con il LOSC Lille per il trasferimento del difensore olandese Sven Botman per una cifra non rivelata, superando la concorrenza di molte squadre europee al fine di assicurarsi il centrale. Botman ha accettato i termini di un contratto quinquennale“. Non un buon momento per il Milan, che rischia seriamente di perdere anche Renato Sanches, su cui c’è il forte interesse del Paris Saint Germain.