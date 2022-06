Il Milan sfoglia la margherita: poker di nomi, assalto al PSG

Il Milan non ha alcuna intenzione di restare a guardare sul calciomercato e tenta di trovare i nomi giusti per Pioli: tripla pista in casa PSG, quattro nomi in lizza

L’Inter sta concretizzando il ritorno di Romelu Lukaku, la Juve è sempre più vicina a Paul Pogba e Angel Di Maria. E il Milan!?

I rossoneri hanno tutta l’intenzione di muoversi per centrare colpi utili, di qualità e di prospettiva per Stefano Pioli, e farlo all’insegna della sostenibilità. Un assist importante ai neo campioni d’Italia potrebbe arrivare direttamente dal PSG. Il club francese, infatti, ha diversi calciatori in uscita e pronti a lasciare i transalpini, ormai non più protagonisti del progetto. E il Milan potrebbe presto approfittarne.

Il Milan fa la spesa nel PSG: tre nomi nel mirino. E non solo

In attesa di quanto succederà dal punto di vista dirigenziale con Maldini e Massara, il Milan guarda in casa PSG. Oltre ad Hakim Ziyech, di cui vi abbiamo parlato a più riprese in ottica rossonera, infatti, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, per la trequarti ci sarebbe nel mirino Julian Draxler. Non è l’unico nome che potrebbe arrivare da Parigi. Attenzione, infatti, ad Abdou Diallo e Thilo Kehrer, difensore che nelle ultime settimane è stato accostato anche all’Inter. Il difensore senegalese è pronto a dare la sua disponibilità. Insomma, il Milan si guarda intorno e va a caccia di colpi a Parigi: vediamo se uno di questi affari si concretizzerà nelle prossime settimane.

Ma lo sguardo non è proiettato solo verso il PSG. Attenzione anche a una pista proveniente dalla Germania. Secondo quanto riporta ‘Sky’, infatti, il mirino sarebbe stato puntato verso Piero Hincapié. Si tratta di un giovane difensore, classe 2002, del Bayer Leverkusen. Un poker di nomi da cui presto potrebbe uscire quello giusto per il calciomercato del Milan.