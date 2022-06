Monitorato anche da Juve e Milan, Gabriel Jesus è sempre più vicino all’Arsenal e nei prossimi giorni è atteso per le visite mediche

Gli arrivi di Alvarez e Haaland hanno creato un sovraffollamento nel reparto offensivo del Manchester City, accelerando il processo di addio di Gabriel Jesus. In scadenza a giugno 2023, l’attaccante brasiliano ha dato mandato ai suoi agenti di cercare una nuova sistemazione prima dell’inizio del precampionato e la missione può ritenersi ormai compiuta.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’accordo tra Arsenal e Manchester City sulla base di 45 milioni di sterline. Un’intesa che, aggiunta a quella quinquennale con il giocatore a circa 10 milioni a stagione, ha portato all’accelerazione definitiva nelle ultime ore con tanto di scambio di documenti già avvenuto. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in assenza di intoppi organizzativi, tra domani e mercoledì l’attaccante brasiliano, sondato anche da Juventus e Milan, perfezionerà il proprio trasferimento ai Gunners, con l’annuncio ufficiale atteso entro la giornata di giovedì.

Il 25enne ex Palmeiras si trova già in Europa in vacanze e aspetta solamente il via libera definitivo per iniziare una nuova avventura in Premier League. In 236 presenze con la maglia dei Citizens, Gabriel Jesus ha collezionato 95 gol e 46 assist, adattandosi anche al ruolo di ala destra su indicazione di Pep Guardiola.