CM.IT | Niente Serie A: Gabriel Jesus sempre più vicino all’Arsenal

Nel mirino di Juventus e Milan, Gabriel Jesus viaggia però spedito verso l’Arsenal. La trattativa col Manchester City è in fase molto avanzata

A meno di clamorose sorprese il futuro di Gabriel Jesus sarà ancora in Premier League. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’attaccante brasiliano è sempre più vicino all’Arsenal. La trattativa tra i ‘Gunners’ e il Manchester City viaggia infatti spedita verso la conclusione, sulle basi di circa 45 milioni di euro di sterline.

I ‘Citizens’ erano disposti a cedere il brasiliano, in scadenza fra un anno, all’estero per poco meno, tra i 35 e i 40 milioni, ma il pressing dell’Arsenal di Arteta sta avendo la meglio. Il classe ’97 piace molto a Juventus e Milan, con quest’ultimo che giusto ieri ha incontrato in sede gli intermediari (che attendevano pure una chiamata dai bianconeri, chiamata non arrivata), tuttavia entrambe non possono competere con le cifre messe in campo dalle inglesi.

I ‘Gunners’ non faranno la Champions League il prossimo anno, ma al classe ’97 ex Palmeiras garantiscono un ingaggio da 10 milioni di euro e un ruolo centrale nel progetto sportivo. Confermate le indiscrezioni di CM.IT, a inizio settimana in quel di Londra l’agente di Gabriel Jesus per portare alla chiusura l’operazione. Nell’ultimo periodo il Tottenham di Paratici e Conte ha provato in modo concreto a prendere il nativo di San Paolo, senza però mai riuscire a sorpassare l’Arsenal. Che ora è vicina a chiudere, una volta per tutte.