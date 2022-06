Dybala-Inter, arriva la ‘benedizione’: “Sarebbe nel club giusto”

L’Inter ha diversi tavoli ancora aperti in questa fase di mercato. Al di là del ritorno di Lukaku andrà capita la questione Dybala. A tal proposito arrivano anche le parole di un altro argentino come Diego Milito

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere una vera e propria incognita dopo l’addio alla Juventus. Accostato per larghi tratti ed in maniera decisa all’Inter di Marotta, l’argentino non ha però ancora preso la sua decisione finale. Con il ritorno di Lukaku come priorità del momento per l’attacco, la questione legata alla Joya è finita leggermente in stand-by.

Il club meneghino è infatti attivissimo e impegnato su più fronti, e parlando anche delle mosse della società è intervenuta una leggenda interista come Diego Milito ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Su Lukaku ormai ci siamo, che colpo! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l’Inter, ma tutta la A. Poi vediamo che succederà con Dybala: farebbe comodo a tutti. Se c’è una possibilità, allora va colta al volo. Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa”.

In merito alla questione attacco Milito ha quindi aggiunto: “Mi sorprende più Dybala: dopo tanti anni alla Juve, sembrava destinato a concludere la carriera là. Mi ha colpito che sia stato lasciare andare, ma in nerazzurro lo vedo bene. Sarebbe nel club giusto per azzerare e ripartire. E non cambierebbe campionato: conosce bene la A, non farebbe fatica. Squadra e tifosi lo accoglierebbero benissimo, la voglia di rivincita farebbe la differenza”.

Milito quindi da anche la sua benedizione per l’eventuale arrivo di Dybala nella Milano nerazzurra, in attesa di capire come si concluderà anche questa telenovela che sta infiammando l’inizio dell’estate.