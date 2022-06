Duello serrato Inter-Juve, l’esterno allo scoperto: “La situazione non è chiara”

Andrea Cambiaso è uno dei nomi più ‘chiacchierati’ sul mercato, conteso da Inter e Juventus: l’esterno del Genoa ha parlato del suo futuro

Il made in Italy in queste ultime tre stagioni è senza dubbio tornato prepotentemente di moda. Anche a causa delle risorse senza dubbio ridotte dei club in Serie A, l’attenzione sui talenti di ‘casa nostra’ è cresciuta. Di sicuro qualche giovane in più si è affacciato al grande calcio e anche in quest’ultima stagione alcuni si sono messi in mostra.

Come Andrea Cambiaso, esterno del Genoa retrocesso che però ha attirato su di sé le mire di club molto importanti. In primis l’Inter, che da tempo tiene d’occhio il giocatore e ha mosso i primi passi, ma in queste ultime settimane anche la Juventus ha acceso i riflettori. Non solo, perché come vi abbiamo raccontato l’Atalanta si è iscritta alla corsa incontrando l’agente. Nel frattempo si studiano le varie formule, con i bianconeri che pensano a un’offerta totale da 8 milioni con l’inserimento di Dragusin. Intanto lo stesso Cambiaso ha parlato del suo futuro: “Il fatto che il mio nome compaia vicino a quelli di grandi club, è soltanto un privilegio e un onore. Fa piacere, ma vivo la cosa in modo sereno. Niente di più”.

Cambiaso è letteralmente esploso in pochi mesi: “È stato tutto molto, anzi troppo veloce. Non riesco quasi neppure io a rendermi conto della situazione, forse anche perché in verità la situazione stessa non è poi così chiara. Aspetto di vedere cosa accadrà – ha detto in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. La mia fede calcistica rimarrà immutata. Sono genoano, ma non va confusa con il lavoro, che è il calcio. Lo prendo molto seriamente”. E sul suo idolo non ha dubbi: “Prima giocavo trequartista e mi colpì molto Dybala, da quando faccio il terzino guardo tutte le partite di Cancelo”.