60 milioni per Lewandowski: cambia il futuro dei bomber

60 milioni di euro per Lewandowski. Il Bayern Monaco ha deciso non solo per il polacco ma anche per Cristiano Ronaldo

E’ l’estate dei grandi bomber. La nuova stagione si è aperta con i cambi di maglia di Haaland, trasferitosi al Manchester City, e di Nunez, volato a Liverpool. Tanti soldi per due dei centravanti più forti in circolazione. In Italia, al momento, ci si dovrà accontentare di Romelu Lukaku, di ritorno all’Inter, e di Divock Origi, pronto a sbarcare a Milano per vestire la maglia rossonera.

I prossimi giorni, però, saranno pure quelli di Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Entrambi hanno deciso di cambiare aria e di vivere una nuova esperienza.

Il polacco è da tempo finito nel mirino del Barcellona, che vorrebbe completare il proprio reparto offensivo con il giocatore del Bayern Monaco. Il contratto dell’ex Borussia Dortmund scadrà nel 2023 ma nonostante ciò il prezzo del suo cartellino resta altissimo. In Germania, Sky Sport, sostiene che per lasciarlo andare i bavaresi vogliono ben 60 milioni di euro.

Calciomercato, futuro da scrivere per Ronaldo

Il Bayern potrebbe essere un’opportunità per Ronaldo, che come detto ha voglia di cambiare aria. In realtà i tedeschi al momento si sono mostrati freddi verso questa ipotesi. E’ evidente, che se Lewandowski dovesse rimanere in Germania, la pista che porta al portoghese si chiuderebbe definitivamente. Per l’ex Juventus, invece, resta viva quella che porta al Chelsea. Per il giocatore, accostato anche alla Roma, non può essere scarta, infine, l’ipotesi Sporting.