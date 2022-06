Kante per convincere la Juve: scambio tra giganti

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it agli utenti abbiamo analizzato la delicata situazione relativa al destino di Matthijs de Ligt che piace al Chelsea, con annessa contropartita tecnica

Gli occhi del Chelsea si sono posati in casa Juventus con particolare riferimento a Matthijs de Ligt che fa tremare i supporters bianconeri che sperano chiaramente di vedere l’olandese ancora a lungo in quel di Torino.

I segnali in merito al destino dell’ex difensore dell’Ajax partono da lontano, e il rinnovo di contratto con la società di Agnelli ancora non arriva. Inoltre, come raccontato da Calciomercato.it, Manchester City e United si sono così attivate sul calciatore, esattamente come lo stesso Chelsea di Thomas Tuchel che va a caccia di rinforzi importanti nel reparto decimato dalle partenze.

I ‘Blues’ nello specifico hanno perso Christensen e soprattutto Antonio Rudiger che è finito a rinforzare la retroguardia del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Servono quindi centrali di grande livello per il Chelsea che prova ad arrivare a de Ligt.

SONDAGGIO CM.IT | Scambio con de Ligt dal Chelsea: Kante contropartita perfetta

In merito alla questione sono intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto proprio in sondaggio relativo alla questione de Ligt-Chelsea, con i ‘Blues’ che vorrebbero imbastire uno scambio e l’eventuale contropartita tecnica da spendere. I tifosi hanno espresso la loro preferenza tra un lotto di scelte sul calciatore che più farebbe comodo alla Juventus tra le opzioni di risposta.

A vincere piuttosto nettamente col 49,1% dei voti è N’Golo Kante, mediano francese che darebbe forza e dinamismo al centrocampo di Allegri. Segue col 26,8% l’accoppiata Emerson-Jorginho, mentre sono molto più distanti dalla vetta i vari Werner e Ziyech.

Ecco l’esito del sondaggio sul nostro profilo Twitter: