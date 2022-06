Non solo Ostigard, c’è un altro difensore nel mirino del Napoli

Il Napoli punta anche ad un altro difensore oltre a Ostigard: prima presa di contatto ma trattativa ancora da avviare

Mentre la trattativa per Ostigard potrebbe presto arrivare al punto di svolta, il Napoli guarda anche ad altre piste per la difesa.

Del resto la situazione in casa azzurra è abbastanza ingarbugliata per Kalidou Koulibaly con il contratto in scadenza tra un anno e le sirene che arrivano dall’Italia (Juventus, ma con richiesta maggiorata come raccontato da Calciomercato.it) e dall’estero (Barcellona, Premier e sullo sfondo il Psg).

In questo scenario si inserisce il contatto con il Verona per Nicolò Casale, difensore classe 1998, protagonista lo scorso anno con la squadra che era affidata a Tudor. Come raccontato da ‘Sky’, infatti, ci sarebbe stato un recente sondaggio del Napoli con il club veneto.

Calciomercato Napoli, contatto per Casale: i dettagli

Il Napoli avrebbe chiesto informazioni al Verona su Casale, senza iniziare una vera e propria trattativa. Sul calciatore c’è da tempo la Lazio che al momento però non ha affondato il colpo in maniera decisa.

Ora si fa sotto il Napoli con un nuovo sondaggio, in attesa di capire quel che accadrà. C’è Ostigard vicino agli azzurri, il futuro di Koulibaly ancora da decidere e intanto un primo contatto: Casale nel mirino dei partenopei.