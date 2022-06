ESCLUSIVO | Koulibaly, nuovo prezzo per la Juve e pista top secret

Koulibaly-Juve, De Laurentiis chiede cifre blu, i bianconeri si allontanano. Sul centrale il Barcellona ed una pista top secret

Da tempo si parla della possibilità che Kalidou Koulibaly possa vestire la maglia della Juventus. Il club bianconero ha espresso da tempo il suo gradimento per il centrale del Napoli, più di una chiacchierata con il suo entourage, capitanato da Fali Ramadani c’è stato.

Così come, trova conferma l’indiscrezione di oggi sulla presenza a Roma dello stesso Ramadani. Si è ipotizzato un incontro con De Laurentiis per provare a far quadrare la situazione, anche dopo le parole dello stesso Koulibaly pronunciate dal ritiro della sua nazionale che hanno lasciato molto aperte le porte ad un possibile addio al Napoli.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la presenza a Roma di Ramadani non si è concretizzata in un incontro con De Laurentiis. Né, al momento, è calendarizzato un incontro. Dalle parti emerge chiaro un segnale: “Bisogna parlarsi per far quadrare la situazione”. Situazione che, però, resta difficile da decriptare. Anche e soprattutto per le richieste del Napoli che, come appreso dalla nostra redazione, non solo restano alte, ma anche diversificate.

Calciomercato Juventus, Koulibaly si complica: due piste calde se lascia Napoli

Spesso si è parlato di 40 milioni di euro per Koulibaly: questa la somma che avrebbe accontentato Aurelio De Laurentiis. In realtà, il patron azzurro avrebbe chiesto una cifra ben più alta alla Juventus: questo per scoraggiare le avances bianconere, per non creare un caso di cessione a quella che è l’acerrima rivale per i tifosi del Napoli. Al momento, infatti, fonti vicine al calciatore fanno trapelare come sia particolarmente complesso immaginare un approdo alla Juve per Koulibaly.

Restano, invece, due piste aperte: la prima è sempre legata al Barcellona. Come vi abbiamo raccontato, il tecnico Xavi stima ed ha parlato col centrale senegalese. In Catalogna si aspetta di capire che budget c’è per sbloccare, eventualmente, la trattativa. C’è, poi, una seconda trattativa concreta, certificata: tutti gli indizi portano in Premier, una squadra che gioca la Champions ed ha forti capacità economiche, mentre sullo sfondo resta il solito Psg.