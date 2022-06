Napoli, parla Koulibaly: arriva l’annuncio sul futuro

Tiene banco in casa Napoli il futuro di Kalidou Koulibaly, le dichiarazioni del difensore dal ritiro della sua nazionale in Senegal

Dopo l’addio di Insigne, il Napoli rischia che a salutare siano altre pedine eccellenti. In pieno corso la querelle Mertens e in bilico il futuro di Kalidou Koulibaly, come noto alle prese con un rinnovo di contratto al momento piuttosto incerto.

La situazione al momento è quella che la nostra redazione vi ha raccontato in questi giorni. Calciomercato.it vi ha descritto l’offerta di De Laurentiis per il rinnovo di Koulibaly, 4 milioni e mezzo bonus compresi fino al 2025. Proposta alla quale non è ancora arrivata una risposta definitiva, risolutivo potrebbe essere il prossimo incontro con l’agente del difensore, Ramadani, che non è ancora stato calendarizzato. La Juventus e altri top club intanto osservano la situazione, ma non hanno presentato offerte. Sullo sfondo, c’è poi sempre l’opzione di arrivare in fondo al contratto e liberarsi a parametro zero nella prossima stagione.

Napoli, ecco l’annuncio di Koulibaly

Koulibaly, intanto, dal ritiro del Senegal, dice la sua, non sbilanciandosi e rimandando tutto almeno di alcuni giorni: “In questo periodo mi sono concentrato sulla nazionale e non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione – spiega – Al momento, penso al Senegal e poi andrò in vacanza. Non vi voglio mentire, non so cosa sarà del mio futuro. Terminate le partite con il Senegal passerò qualche giorno di vacanza qui, durante l’anno è sempre molto complicato. Una volta che sarò tornato in Europa, vedremo che cosa accadrà”. Dichiarazioni che mantengono aperti tutti gli scenari. Per ulteriori sviluppi, ci sarà insomma da aspettare.