Destinazione a sorpresa Rabiot: si sblocca il colpo della Juve

In bilico alla Juventus anche Adrien Rabiot: il francese, che ha mercato in Premier League, potrebbe sbloccare il prossimo colpo in entrata

Porte girevoli in casa Juventus in vista della prossima stagione. Come noto, il reparto più in bilico è il centrocampo: di fatto, l’unico incedibile è Manuel Locatelli, con il club bianconero che sarebbe disposto ad ascoltare offerte anche per l’ultimo arrivato Zakaria.

È ancora da scrivere anche il futuro di Adrien Rabiot. “La vivo serenamente. La stagione con il club è stata più complicata con alti e bassi. Nel complesso, è stata dura fin dall’inizio. Ho anche giocato molto e ho avuto la fiducia del mio allenatore. Diciamo che è stata una stagione mista. Futuro? Non ne ho parlato con il club. Cerco di restare concentrato sulla Nazionale e lascio fare al mio agente. Sono sotto contratto con la Juve e nulla mi indica che lascerò. Per quanto riguarda il Mondiale, non avrebbe nulla a che fare con la mia decisione, non influenzerebbe la mia scelta”. Dal ritiro della Nazionale francese, l’ex Paris Saint-Germain aveva parlato così del suo futuro. Rabiot si vede ancora in bianconero, ma di fronte ad un’offerta adeguata la Juventus si priverà del centrocampista.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, anche il Liverpool si sarebbe aggiunto alle pretendenti inglesi per Adrien Rabiot. La Juventus valuta il giocatore almeno 15 milioni di euro. Un’eventuale cessione che, se concretizzata, potrebbe anche sbloccare il prossimo colpo di mercato, ovvero Filip Kostic. Come raccontato da Calciomercato.it, la richiesta dell’Eintracht Francoforte per l’esterno serbo sta scendendo rispetto a quella iniziale, pari a 20 milioni di euro, mentre la Juve è pronta a rilanciare per avvicinarsi alla fumata bianca. Soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di Rabiot.