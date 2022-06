Dybala, il futuro in dieci giorni: nuovo contatto col club

Sono settimane decisive per il futuro di Paulo Dybala. Rilancio dell’Inter, con Milan e non solo sullo sfondo

L’Inter non molla Paulo Dybala. Nonostante il ritorno di Lukaku, il club nerazzurro vuole firmare a parametro zero anche l’ormai ex numero 10 della Juventus.

Come anticipato da Calciomercato.it, Fabrizio De Vecchi, intermediario dell’entourage Dybala, è arrivato a Milano per dei nuovi contatti con Marotta. Contatti che sono confermati anche da ‘La Gazzetta dello Sport’: ci sarebbe stata una nuova telefonata tra le parti, con il club nerazzurro che ha confermato di non aver mollato la pista e di volere ancora l’argentino. L’Inter ha però chiesto tempo a Dybala: Marotta e Ausilio, infatti, devono prima chiudere le cessioni in attacco, tra Dzeko, Sanchez e Correa. Simone Inzaghi e la dirigenza vogliono chiudere entro l’inizio del raduno e i prossimi dieci giorni potrebbero dunque essere decisivi. In un senso o nell’altro.