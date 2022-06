Cristiano Ronaldo alla Juventus: spunta l’annuncio che chiarisce tutto

Cristiano Ronaldo smuove da sempre il calciomercato. Negli ultimi giorni, si è parlato di un clamoroso ritorno alla Juventus

La Juventus è attesa da una sessione di calciomercato molto importante per riportare i bianconeri sul tetto d’Italia.

È questo l’obiettivo dichiarato, la priorità sbandierata anche da Massimiliano Allegri nel finale della scorsa stagione. E che ora dovrebbe tradursi in opportunità salienti sui tavoli delle trattative. Si parla di gente del calibro di Paul Pogba, sempre più vicino al ritorno, e Angel Di Maria. Ma non solo. Perché negli ultimi giorni anche Neymar e addirittura un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo sono spuntati all’orizzonte. Ora arriva un annuncio che fa chiarezza sul destino del portoghese.

Cristiano Ronaldo-Juventus, il ritorno non s’ha da fare

Una pista improbabile, se non impossibile, quella che riporterebbe CR7 alla Juventus. Ne ha parlato il giornalista Ivan Zazzaroni ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, in onda su ‘Radio 24’: “Cristiano Ronaldo potrebbe tornare alla Juventus? Ma no, è una c****ta del mio amico Caressa che ha detto in radio qualche settimana fa. È impossibile che torni in Italia“.

Il desiderio di lasciare il Manchester United per CR7 appare evidente. Sullo sfondo c’è la possibilità Sporting, che è un’ipotesi reale. Lui, però, preferirebbe giocare ad alti livelli la Champions League: ecco perché andrebbe di corsa al Bayern Monaco. Al momento, però, dal club bavarese arrivano solo smentite.

Zazzaroni si espone anche sul futuro di Paulo Dybala: “Ha avuto diversi problemi, poi quando ha ritrovato un po’ di condizione ha giocato, però aveva perso la centralità alla Juventus. Nessuno è interessato a prenderlo, al momento, a parte il Marotta Football Club, anche se ora è concentrato più su Lukaku“.

E anche il futuro di Matthijs de Ligt ora è nebuloso: “Il problema è che costa 120 milioni di euro di clausola. Il giocatore vuole andar via. Se arriverà quest’offerta dal Chelsea o dal Manchester United per l’olandese, la Juventus la prenderà sicuramente in considerazione”.