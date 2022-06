Accordo entro il 30 giugno: 80 milioni e addio Juventus

Il calciomercato della Juventus scosso dal colpo da 80 milioni che potrebbe definirsi nel corso della prossima settimana

Si avvicina finalmente la fatidica data del 1° luglio, quella in cui ufficialmente verrà aperto il calciomercato nei principali campionati europei. Nonostante ciò, va detto che da mesi i club lavorano per allestire delle rose competitive da consegnare ai rispettivi allenatori entro il mese di luglio, per arrivare già pronti ai primi impegni ufficiali di inizio agosto.

La Juventus, ad esempio, questa settimana potrebbe accogliere Paul Pogba, il grande colpo dell’estate bianconera di ritorno a costo zero dopo gli anni al Manchester United. Giorni bollenti anche per Angel Di Maria: l’esterno argentino ha parlato pubblicamente dell’interesse juventino nel suoi confronti, ammettendo di essere lusingato ma di non aver ancora preso una decisione definitiva.

Sarà dunque determinante la volontà del ‘Fideo’, che sino a questo momento ha dato l’impressione di voler attendere soprattutto il Barcellona. In uno strano incrocio di mercato, proprio il Manchester United come la Juventus attende una risposta molto importante da un grande obiettivo che veste la maglia del club blaugrana, conteso tra l’altro ai bianconeri.

Calciomercato Juve, de Jong vicino al Manchester United

Il calciatore in questione è Frenkie de Jong, in uscita dal Barcellona e in trattativa con il Manchester United. Un’operazione che secondo il diario ‘Sport’ potrebbe chiudersi in questa settimana, entro la data del 30 giugno. Cifre altissime per il passaggio dell’olandese alla corte del connazionale Ten Hag, da circa 80 milioni.

Una valutazione fatta dai blaugrana sin dal primo momento che ha costretto i ‘Red Devils’ ad aumentare le primissime offerte recapitate per l’ex Ajax. Accordo in dirittura d’arrivo secondo le ultime dalla Spagna che avrebbe tagliato definitivamente fuori anche la Juventus, sempre attenta sul futuro del ragazzo. Per il definitivo via libera, però, manca ancora l’ok dello stesso De Jong, atteso entro la prossima settimana.